Brückenbau an Borchener Straße startet

Die Straßen NRW-Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift beginnt noch im November mit den vorbereitenden Arbeiten für den Ersatzneubau der Brücke an der Borchener Straße (B64) in Paderborn.

Das filigrane Bauwerk von 1967 hält den heutigen Verkehrsbelastungen – täglich nutzen rund 37.000 Pkw und mehr als 2000 Lkw das Bauwerk – nicht mehr Stand. Da eine dauerhafte Verstärkung der Brücke nicht möglich sei, so Straßen NRW, komme aus konstruktiven und wirtschaftlichen Gründen nur ein Ersatzneubau in Frage. Mit dem Start der Baumaßnahme tritt nun die erste von insgesamt drei Bauphasen in Kraft.

Die erste umfasst die Verstärkung des nördlichen Teilbauwerkes in Fahrtrichtung Rheda-Wiedenbrück. In dieser Phase werden zusätzliche Betonstahlteile als verstärkende Elemente an das Bauwerk angebracht, um die Tragfähigkeit der Brücke zu erhöhen, und einzelne Fahrbeziehungen der Anschlussstelle zeitweise gesperrt. Umleitungen werden über den Frankfurter Weg in Richtung Paderborn und Giselastraße, Südring und Warburger Straße in Richtung Höxter ausgeschildert. Dennoch bleiben sowohl die B64 als auch die L755 (Borchener Straße) in beiden Fahrtrichtungen während der vermutlich bis April 2022 dauernden ersten Bauphase befahrbar.

8,8 Millionen Euro aus Bundes- und Landesmitteln

Nach den Maßnahmen des nördlichen Bauwerks sollen nach Angaben von Straßen NRW weitere Informationen über den Wechsel in die zweite Bauphase mit dem Abbruch des südlichen Teilbauwerks in Fahrtrichtung Höxter erfolgen.

Voraussichtlich im April 2022 werden die Maßnahmen zur Verstärkung am nördlichen Brückenbauwerk abgeschlossen sein. Insgesamt soll der Neubau der Brücke bis Anfang 2024 dauern. Die Straßen NRW-Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift investiert hier 8,8 Millionen Euro aus Bundes- und Landesmitteln.