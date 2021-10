Brückenbau geht erst in die Tiefe

Siegener Spezialfirma bohrt 20 bis zu 19 Meter tiefe Löcher für Betonpfähle an der Bahnhofstraße

Paderborn

Auch wenn die Brücke über die Bahnhofstraße sonst vielleicht nicht die erste Adresse für einen Spaziergang ist, lohnt sich der Weg gerade. Denn es gibt was zu sehen: Für das Fundament der neuen Brücke, die dort parallel zum bestehenden, maroden Bauwerk errichtet wird und in zwei Jahren fertiggestellt sein soll, werden in dieser und der kommenden Woche 20 mächtige Bohrpfähle errichtet.

Von Maike Stahl