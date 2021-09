Brückensperrung sorgt für Unmut

Vlotho

Die historische Sandsteinbrücke an der Pehlenstraße aus dem Jahr 1876 ist marode und latent einsturzgefährdet. Das hat ein Fachgutachten der Stadt im Frühjahr bescheinigt. Seit März ist daher diese Verbindungsstelle an der früheren Kreisstraße und heutigen Ortsverbindungsstraße an der Grenze zwischen Vlotho und Wüsten (Kreis Lippe) voll gesperrt.

Von Joachim Burek