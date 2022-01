Bruder des Pfarrer von Nazis getötet

Haben gemeinsam die Geschichte der Zwillingsbrüder Korff erarbeitet: (v.l.) Ulrike Menne zeigt das Gesangbuch ihrer Großmutter, in dem sie den Totenzettel fang, Pfarrer Josef Dieste und Dr. Katja Kosubek forschten in Halle weiter.Der Totenzettel für Joseph Korff ist der Impuls aller Recherchen zu seinem Tod.Pfarrer Franz Korff hat sich in Halle mit dem NS-Regime auseinandersetzen müssen.

Foto: Annemarie Bluhm-Weinhold