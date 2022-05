Brüder jetzt wegen Totschlags verurteilt

Am späten Abend des 30. Mai 2019 war der Deutsch-Libanese Raschad A. an der Bünder Straße in Eilshausen mit 20 Messerstichen verletzt worden. Der 30-Jährige verblutete.

Dennoch bleibt Ismet und Ferhan A. eine verlängerte Haftstrafe erspart. Zwar verurteilt die 10. Große Strafkammer die Brüder am Montag im Revisionsprozess um die Bluttat von Eilshausen wegen Totschlags und nicht wegen gefährlicher Körperverletzung mit Todesfolge, wie dies die 1. Große Strafkammer am 5. November 2020 getan hatte. Aber trotz der größeren Schwere des Delikts kann die Kammer die damals verhängten Strafen von achteinhalb Jahren für Ismet A. (33) und sieben Jahren Ferhan A. (35) nicht erhöhen. Das verhindert das sogenannte „Verschlechterungsverbot“, da die Revision auf Antrag der Verteidigung zustande gekommen ist. So bleibt es für die Tötung des Deutsch-Libanesen Raschad A. (30) am späten Abend des 30. Mai 2019 an der Bünder Straße bei dem Strafmaß vom November 2020.