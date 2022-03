Brunnenallee: Sanierung geht weiter

Vom kommenden Montag, 21. März, an gehen die Sanierungsarbeiten an der Brunnenallee weiter.

„Die Instandsetzung der seitlichen Parkstreifen zwischen Krankenhaus und Südlenger Straße konnte bereits ohne größere Verkehrsbehinderungen vor einigen Wochen starten“, betont Stadtsprecherin Doris Greiner-Rietz.

Für die nun beginnende Fahrbahnsanierung werde die Baustelle wieder in vier Abschnitte unterteilt. Gestartet wird am kommenden Montag im Bereich der Südlenger Straße bis circa 50 Meter hinter die Hindenburgstraße. Hierauf folgt der zweite Abschnitt bis zum Rewe-Markt. „Während dieser Zeit ist die Nahversorgung über die Nebenstraßen zu erreichen und zusätzlich wird ein Park- und Haltverbot in der Kronprinzenstraße angelegt, um die Zulieferung fürs Krankenhaus zu gewährleisten“, sagt Doris Greiner-Rietz.

Aus Gründen der Verkehrssicherheit ist es notwendig, die einzelnen Bauabschnitte komplett für den motorisierten Durchgangsverkehr zu sperren. Die Stadt Bünde bittet vor allem die Anlieger um Verständnis für die unvermeidbaren Einschränkungen. „Ein baldiges Ende der Sanierung ist auch in unserem Sinne. Die Arbeiten werden zügig durchgeführt“, betont Carsten Witt vom Amt für Verkehrsplanung und Straßenbau. Wenn die Witterung mitspielt, sollte die gesamte Deckensanierung in voraussichtlich acht Wochen abgeschlossen sein. Anschließend erfolgen noch die Markierungsarbeiten.

Eine Umleitung wird bis spätestens Freitag, 18. März, ausgeschildert sein.