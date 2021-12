Bücher gibt‘s nicht umsonst

Alle Jahre wieder setzen sich die Linksfraktion und die SPD für die Abschaffung der Bibliotheksgebühren ein. Und alle Jahre wieder scheitern sie am Widerstand der anderen Fraktionen. Das Schauspiel wiederholte sich jetzt in der Sitzung des Kulturausschusses.

Die Paderborner Stadtbibliothek am Rothoborn.

„Schade, dass wir das immer wieder beantragen müssen, es gibt immer mehr arme Leute in Paderborn“, sagte Beate Bliedung (Linksfraktion). Etwa 14.000 Personen in Paderborn arbeiteten im Niedriglohnsektor, und die müssten auf jeden Cent achten. Bliedung: „Wer sich die Gebühren der Stadtbibliothek nicht leisten kann, wird somit vom Zugang zu Büchern und Bildung ausgeschlossen. Da es in Paderborn – nach wie vor – keine Sozialkarte gibt, ist der Verzicht auf Bibliotheksgebühren die einzige Möglichkeit, einen gerechten Zugang für alle Paderbornerinnen und Paderborner zu Print- und elektronischen Medien sowie zur Bibliothek der Dinge zu schaffen.“