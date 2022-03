Bücherei Schlangen leiht „Bella Baumädchen“ aus

Schlangen

Sandra Hunke, Handwerkerin und Model aus Schlangen, hat gemeinsam mit der Bestseller-Autorin Britta Sabbag das Buch „Bella Baumädchen“ geschrieben. Die Illustrationen sind von Igor Lange. Das Buch ist am 4. März erschienen. In der Buchhandlung Nicolibri in Schlangen fand nun eine Autogrammstunde mit den beiden Autorinnen und dem Illustrator statt.