Bücherei Wewer unter neuer Leitung

Mehr als zehn Jahre übernahm Christine Schröder in leitender Funktion Verantwortung für die Versorgung aller Altersgruppen des wachsenden Stadtteils mit Büchern und einer stetig erweiterten Palette an aktuellen Medien – zunächst gemeinsam mit Conni Bücker, später tatkräftig unterstützt von Traute Hahn. Besonders im Blick hatte sie dabei wo immer möglich die Erfüllung von Leserwünschen. Die Etablierung des Bilderbuchkinos für die jüngsten Bücherfans lag ihr über die Jahre genau so sehr am Herzen wie die angenehme Atmosphäre im ebenso motivierten wie gut gelaunten Ausleihteam, dem auch ihre erfahrene Nachfolgerin Anne Galczynski seit vielen Jahren angehört. Vollkommen aus der Büchereiarbeit zurückziehen möchte sich Christine Schröder übrigens nicht, sondern weiterhin den Ausleihdienst an der Theke übernehmen und natürlich das stetig aktualisierte, breite Medienangebot nutzen.

Zur Unterstützung der Bücherei Wewer findet am Sonntag, 25. September, wieder ein großer Bücherbasar statt, zu dem Anne Gal­czynski mit ihrem Team alle Bücherfreunde von 14 bis 17 Uhr in den Innenhof des Bürgerhauses einlädt. Der Förderverein sorgt mit Waffeln und Getränken für das leibliche Wohl. Der Bücherflohmarkt bietet vorab eine willkommene Gelegenheit, zuhause die Regale nach gut erhaltener, aber nicht mehr benötigter Lektüre zu durchforsten und dabei gleichzeitig Platz für neue Bücher zu schaffen.

In Kartons verpackte Bücherspenden werden zu folgenden Zeiten in der Bücherei Wewer entgegengenommen: Montag, 19. September, von 15 bis 19 Uhr, Mittwoch, 21. September, von 15 bis 17 Uhr sowie Samstag, 24. September, von 10 bis 12 Uhr. Die Anfahrt erfolgt über den Parkplatz am Bürgerhaus, Delbrücker Weg, oder den Parkplatz an der Sporthalle am Lüthenweg. In der Woche vor dem Bücherflohmarkt findet keine Ausleihe oder Rücknahme statt. Zum Stöbern und zur Schnäppchenjagd auf dem großen Bücherbasar werden alle Bücherfreunde gebeten, eigene Taschen von Zuhause mitzubringen.