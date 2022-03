Bühner Vereine setzen Zeichen

Als Zeichen der Solidarität mit der Ukraine sind am Samstag in Bühne drei Flaggen in der Ortsmitte gehisst worden – die Ortsfahne, die deutsche sowie die ukrainische Nationalflagge. Daneben wurde auf eine bislang ausgesprochen erfolgreiche Spendenaktion und einen Plan der Kyffhäuser-Kameradschaft des Ortes hingewiesen.

Bühner Vereine haben am Samstag am Torhaus in der Ortsmitte die Ortsflagge sowie die deutsche und ukrainische Flagge gehisst. Außerdem wurde und wird im Ort viel Geld gesammelt.

Kyffhäuser-Vorsitzender Gerhard Konze hatte zuletzt gebannt am Fernsehen die Bundestagsdebatte zur Ukraine-Krise verfolgt. Tatenlos zusehen wollte er danach nicht mehr – und so holte er alle Bühner Vereine für eine Spendenaktion ins Boot. Mehr als 2000 Euro sind bislang im Alsterdorf schon zusammengekommen. Und am Samstag bei der Flaggenaktion und dem anschließenden Abschluss am Kyffhäuserheim kam noch mehr Geld hinzu.