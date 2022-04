Buker befreien Eggedorf von Müll und Unrat

Alle Teilnehmer waren wieder erstaunt, was einige Zeitgenossen an Müll und Unrat in der Natur hinterlassen. Bei dieser Gelegenheit wurde auch der vereinseigene Schützenplatz für kommende Festivitäten herausgeputzt. Der Bauhof der Gemeinde Altenbeken hatte Müllsäcke und Greifzangen zur Verfügung gestellt. Der gesammelte Müll kam in den Anhänger von Landwirt Markus Grußmann.

Nach getaner Arbeit gab es dann kühle Getränke und Grillwürstchen als kleines Dankeschön für alle Beteiligten. Und darüber hinaus waren sich alle einig, etwas Gutes für ihr Dorf getan zu haben.