Buker Ehrenamtspreis für Elisabeth Kanne

Vorsitzender Udo Waldhoff würdigte die Ausgezeichnete in einer Laudatio: „Seit frühester Jugend stellt sich Elisabeth Kanne ehrenamtlich und uneigennützig in den Dienst unserer Dorfgemeinschaft. Als ausgebildete Floristin stellt sie immer wieder ihr handwerkliches Geschick unter Beweis“. Der Blumenschmuck in der Kirche oder im Festzelt bei den verschiedenen Veranstaltungen, aber auch die Pastorengräber und das Ehrenmal, all dies und vieles mehr sei über Jahrzehnte von ihr gepflegt und kreativ verschönert worden. Insbesondere auch in der KFD, also in der Buker Frauengemeinschaft, seien ihre exzellenten floristischen Fähigkeiten stets gefragt.

„Aber auch ihre jahrelange Nachbarschaftshilfe und ihre Aktivitäten bei den Buker Landfrauen – Elisabeth Kanne hat sich immer ehrenamtlich mit eingebracht. Ihr Engagement ist stets uneigennützig, und sie ist die gute Seele unseres Dorfes“, sagte Udo Waldhoff. Stellvertretend für die vielen ehrenamtlich engagierten Bürger im Ort sei sie nun mit dem Buker Ehrenamtspreis ausgezeichnet worden.