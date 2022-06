Buker spenden für Hilfsbedürftige in Altenbeken

(WV). Die Buker unterstützten die Aktion auch mit Geldspenden. Die gesammelten Sachen hat der Verein bereits an Altenbekens Amir Tadres übergeben. Der Sozialarbeiter freute sich über hochwertige Spenden: „Das waren sehr gute Sachen, fast alles ganz neu. Das hilft uns sehr weiter.“ Die Lebensmittelspenden würden an die Tafel in Altenbeken weitergegeben. „Töpfe und Geschirr behalten wir und statten damit Unterkünfte für Geflüchtete aus, die der Gemeinde zugewiesen wurden.“ Derzeit müssten 25 neue junge Geflüchtete untergebracht werden. „Sie sind alle offiziell anerkannt“, sagt Tadres. Der Verein „Bürger und Vereine für Buke“ will eine Sammelaktion demnächst wiederholen.