Bulli für zweiten Hilfstransport gesucht

„La Piccola“-Betreiber von Spendenbereitschaft überwältigt – Keine Abgabe in Bad Oeynhausen und Löhne mehr möglich

Bad Oeynhausen/Löhne

Vergangene Woche Donnerstag haben sich die beiden Betreiber der Pizzerien „La Piccola“ in Bad Oeynhausen und Löhne, Marco Nunes (35) und Tante Matilde Bastos (62), zusammengetan, um Sachspenden für die Ukraine zu sammeln. Mit einem ersten Transport am Wochenende hat Marco Nunes mit seiner Frau, die gebürtig aus der Ukraine stammt, bereits die ersten Hilfsgüter in Lager nahe der polnisch-ukrainischen Grenze gebracht.

Von Louis Ruthe