BUND: „Schluss mit der Pökelei“

Unter dem Motto „Schluss mit der Pökelei“ machen die BUND-Landesverbände Niedersachsen, Hessen und Thüringen am Sonntag, 31. Oktober, mit Aktionen an Weser und Werra auf die Folgen der jahrzehntelangen Einleitung salzhaltiger Abwässer durch das Unternehmen K + S aufmerksam.

Aktion gegen Einleitung salzhaltiger Abwässer in Werra und Weser

Bei Philippsthal leitet K+S salzhaltiges Abwasser in die Werra, die schließlich in die Weser mündet.. Das soll ein Ende haben, fordert der BUND

In Holzminden wollen Umweltschützer an der Weserbrücke mit Weserschwimmern, Fischerbooten, Bannern und Transparenten auf die Problematik aufmerksam machen. Um 13 Uhr beginnt der Protest.

„Seit Jahrzehnten werden große Mengen an Salzabwässern direkt in die Weser und Werra eingeleitet. Die Folgen für die Flussnatur sind dramatisch“, heißt es in einer Mitteilung des BUND.

Flüsse seien Lebensadern der Landschaft. Der BUND: „Doch die Versalzung bedroht die einzigartigen Lebensräume an Werra und Weser.“ Seit Jahrzehnten leite das Unternehmen des Kalibergbaus große Mengen an Salzabwässern ungefiltert in die Flüsse ein. Da Salz nicht abgebaut werde, seien Werra und Weser bis zur Mündung von den Salzfrachten betroffen.

Die Folgen beschreibt die Organisation als „dramatisch“: „Die Ökosysteme dieser Flüsse wurden durch die Salzeinleitungen nahezu vollständig zerstört. Fische in der Werra und der Oberweser haben massive Hautschäden und Krankheitsbilder. Unsere Süßwasserfische und all die anderen Flussbewohner brauchen Flüsse ohne Salzabwasser.“

Ende des Jahres entscheiden die Bundesländer entlang von Weser und Werra über die Salzeinleitungen der kommenden Jahre und damit über die Zukunft der beiden Flüsse.

Der BUND fordert die Umweltminister von Hessen, Thüringen und Niedersachsen auf, „sich unmissverständlich für die konsequente Reduktion der Salzeinleitungen in Werra und Weser einzusetzen, wie sie bereits 2016 beschlossen wurde – auch gegen die aktuellen Forderungen des Bergbauunternehmens K + S, die Einleitungen weniger stark abzusenken.“ Darüber hinaus möchte der BUND, dass geltendes Wasserrecht durchgesetzt wird: „Nur mit sinkenden Salzfrachten kann ein guter ökologischer Zustand an Werra und Weser erreicht werden, wie ihn die europäische Wasserrahmenrichtlinie bis zum Jahr 2027 vorschreibt.“

Der BUND ermuntert daher dazu, eine Online-Petition zu unterschreiben, die auf den Internetseiten der Landesverbände Niedersachsen, Hessen und Thüringen zu finden ist.