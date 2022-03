Bünde hat schon mehr als hundert Ukrainer aufgenommen

Für die Flüchtlinge aus der Ukraine richtet die Stadt aktuell die ehemaligen Britenhäuser in Hunnebrock her.

Von mindestens 120 hilfesuchenden Menschen weiß man derzeit im Rathaus. 66 von ihnen sind in Häusern der ehemaligen Britensiedlung in Hunnebrock einquartiert worden. Noch am Freitag sollten weitere Ukrainer eintreffen. „Wir rechnen täglich mit weiteren Neuankömmlingen. Wir haben unsere System hochgefahren“, sagt Bündes Erster Beigeordneter Günther Berg. Tatsächlich herrscht in den Reihenhäusern in Hunnebrock reger Betrieb. Freiwillige bauen Betten zusammen, bereiten die Räume dort vor. Rutenkröger: „Wir haben bei der Bima angefragt, ob wir auch noch weitere, derzeit leerstehende Britenhäuser für die Unterbringungen nutzen können.“ Bis zu 300 Kriegsflüchtlinge könnten im Bünder Süden untergebracht werden.