Bünde: Jede Woche eine neue Müllansammlung

Wilder Müll an Containern an der Schloßstraße in Hunnebrock – Illegal abgeladener Unrat kostet Stadt jährlich 12.000 Euro

Bünde

Kein schöner Anblick: Immer wieder werden die Container an der Schloßstraße in Hunnebrock zugemüllt. „Teilweise sieht es dort – ganz in der Nähe von Grundschule und Sportplatz – zweimal in der Woche so aus“, ärgert sich Horst Döring. Und das sei schon seit Jahren so. Das letzte XXL-Müllaufkommen hat er Montag im Foto festgehalten. Es scheint, als wären zusätzlich noch gespendete Kleidersäcke zerrissen worden.

Von Kathrin Weege