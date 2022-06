Bünde: Mr. „Jugend forscht“ geht in den Ruhestand

Bünde

Eine Förderung für besondere Fähigkeiten, das ist „Jugend forscht“ (Jufo) am Gymnasium am Markt. Thomas Michael Braun hatte die Idee zur Teilnahme an diesem Projekt vor mehr als 35 Jahren, als er noch ein junger Lehrer am Gymnasium war. Nunmehr will er sich in den wohlverdienten Ruhestand verabschieden

Von Gitta Wittschier