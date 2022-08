Bünde: Polizei ermittelt gegen Porsche-Raser (20)

Ein junger Porsche-Fahrer hat nun jede Menge Ärger mit der Polizei. Zunächst soll der 20-Jährige mit seinem PS-starken Wagen waghalsige Fahrmanöver auf dem Bünder Marktplatz vollführt und später eine Fahrt mit deutlich zu hohem Tempo durch die Innenstadt hingelegt haben, so dass Fußgänger auf den Bürgersteig springen mussten. Seinen Führerschein ist der junge Mann vorerst los.

Die Polizei nahm dem jungen Porsche-Fahrer noch am Sonntagabend den Führerschein ab.

Bereits seit geraumer Zeit beschweren sich Bürger immer wieder über Mitglieder der heimischen Raser- und Autoposerszene, die in der Innenstadt für Lärm und Dreck sorgt und mit gefährlichen Hochgeschwindigkeitsfahrten angeblich auch immer wieder Passanten gefährden soll. Vor allem im Bereich rund um den Marktplatz, an der Bahnhofstraße und an der Wasserbreite sorgen die zumeist jungen Leute mit ihren hochmotorisierten Fahrzeugen für Frust und Ärger bei den Bündern.