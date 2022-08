Bünder auf Schnäppchenjagd

Diese Veranstaltung kann wohl eindeutig als Erfolg gewertet werden. Schon am Morgen ist die Innenstadt brechend voll und auch bis zum Nachmittag reißt der Besucherstrom nicht ab. Der Run auf Schnäppchen hat bei Kunden und Geschäftsleuten für Begeisterung gesorgt.

Wohl kaum jemand ist am Samstag ohne eine Tüte in der Hand nach Hause gegangen – genau so war es gewollt. Denn die Geschäftsleute hatten im Zuge der Aktion „Bünde sieht Rot“ ihre Lager geräumt und die entsprechenden Waren vor ihren Läden platziert.