Bünder Brandstifter-Prozess: BGH sieht keine Rechtsfehler

Verteidiger hatte gegen Landgerichtsurteil Revision eingelegt – Mann muss nun lange in Haft

Bünde/Kirchlengern

Nun steht fest: Der Bünder Steven P. (Name geändert), der im Februar 2021 Heuballen auf dem Gestüt Falkenhöh in Kirchlengern angesteckt hatte, muss lange ins Gefängnis. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat die von seinem Anwalt Ali Mojab eingelegte Revision gegen das erstinstanzliche Urteil in der Sache abgelehnt.

Von Daniel Salmon