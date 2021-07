Bünder Heu-Konvoi versorgt Tiere auf Höfen in Erftstadt

Bünde

Ein weiterer Hilfskonvoi aus dem Bünder Land wird bald in die Flutgebiete in NRW‘s Südwesten starten: Drei Lastwagen mit insgesamt rund 50 Tonnen Stroh und Heu machen sich voraussichtlich am Dienstag nach Erftstadt auf. „Die Bauern dort unten haben fast ihre ganze Ernte verloren. Pferde, Rinder und Co. haben kaum Futter“, erklärt Landwirt Tobias Meyer.

Von Daniel Salmon