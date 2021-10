Bünder Innenstadt prall gefüllt

Stelzenläufer, Feuerspucker und lange geöffnete Geschäfte haben am Freitagabend für eine prall gefüllte Bünde Innenstadt gesorgt. Schon lange bevor viele Rahmenprogrammpunkte überhaupt begonnen hatten, strömten die Menschen in die Stadt, um das Late-Night-Shopping mit skandinavischem Flair zu genießen.

Zu sehen gab es an diesem Abend schließlich eine ganze Menge: Viele Gebäude in der gesamten Innenstadt wurden mit bunten Scheinwerfern beleuchtet und gaben so ein ganz besonderes Bild ab und Künstler und Musiker unterhielten die Anwesenden mit kleinen Shows. „Wir haben uns bewusst dafür entschieden, kleine Walking-Acts zu wählen, die immer nur kurze Showeinlagen zeigen, damit die Menschen nicht zu lange an einem Ort stehen bleiben“, erklärte Ralf Grund vom Stadtmarketing Bünde.