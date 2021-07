Bünder Minarett ist fast fertig

Bünde

Goldglitzernd ragt der Halbmond auf dem knapp 18 Meter hohen Minarett in den strahlendblauen Bünder Juli-Himmel. Die Arbeiten an der Moschee des Türkisch-Islamischen Kulturvereins an der Amtshausstraße laufen auf Hochtouren. Trotz einiger corona- und starkregenbedingter Rückschläge soll der Zeitplan für die Fertigstellung halbwegs gehalten werden.

Von Daniel Salmon