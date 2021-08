Bünderin leicht verletzt

Auffahrunfall in Lübbecke

Lübbecke/Bünde

Zu einem Auffahrunfall ist es am Mittwochmorgen auf der Berliner Straße (B 239) in Lübbecke in Höhe der Einmündung zur Franz-Welschof-Straße gekommen. Dabei hat eine 49-jährige Frau aus Bünde leichte Verletzungen erlitten.