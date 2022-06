Bündes neue Bahnhofshalle öffnet nächsten Dienstag

Die Arbeiten am „Tor zur Stadt“ sind so gut wie abgeschlossen: Ab kommendem Dienstag, 7. Juni, können Pendler endlich das rundumsanierte Bünder Bahnhofsgebäude nutzen. Dann öffnet auch das dortige Reisebüro, der DB-Ticket-Shop zieht vom Container vor der Immobilie ins Empfangsgebäude um. Lediglich die Karlchen‘s-Filiale ist noch nicht ganz fertig.

Wer in der Bäckerei frische Brötchen kaufen oder auf der Außenterrasse in der Sonne einen Cappuccino schlürfen möchte, muss sich noch einige Wochen gedulden. „Es stehen noch ein paar Arbeiten an. Wir werden wahrscheinlich Ende Juli eröffnen“, erklärt eine Sprecherin der Bäckereikette.