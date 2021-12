Bundesstraße 68 nach Unfall gesperrt – zwei Männer schwer verletzt

Auf der Bundesstraße 68 hat sich am Freitagnachmittag ein Auffahrunfall ereignet, bei dem zwei Menschen schwer verletzt wurden. Die B 68 war im Feierabendverkehr für die Dauer von knapp 90 Minuten in beide Richtungen vollgesperrt.

27-Jähriger kracht in Höhe der Haxtergrundbrücke zwischen Paderborn und Lichtenau in Stauende

Ein 49 Jahre alter Mann aus Münster stand gegen 16.30 Uhr in Höhe der Haxtergrundbrücke aufgrund einer Baustelle am Ende eines Rückstaus, als ein 27-Jähriger aus Lichtenau mit einem Renault Clio in das Stauende krachte, dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in den Straßengraben geschleudert wurde.