Alles Wichtige zur Bundestagswahl 2021 in Ostwestfalen-Lippe

Ostwestfalen-Lippe wählt: Am 26. September findet die Bundestagswahl 2021 statt. Welche Kandidatinnen und Kandidaten treten an? Und welche Themen spielen im Wahlkampf die größte Rolle? Alles Wichtige zur Wahl in Ostwestfalen-Lippe im Überblick.

Am Wahlabend finden Sie an dieser Stelle die Wahlergebnisse aus Ostwestfalen-Lippe, Reaktionen der Kandidaten und Parteien sowie Einschätzungen zur Bundestagswahl 2021 in Bielefeld sowie den Kreisen Paderborn und Höxter, Minden-Lübbecke und Herford, Gütersloh und Lippe. Bis dahin versorgen wir Sie mit Informationen über die Kandidatinnen und Kandidaten und den Wahlkampf in Ostwestfalen-Lippe.

