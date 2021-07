Bundeswehr hilft an Steinbachtalsperre

Die Bundeswehr hilft im Kampf gegen die Fluten im Westen Deutschlands. Holzmindener Einheiten sind aktuell an der von einem Dammbruch bedrohten Steinbachtalsperre bei Euskirchen im Einsatz.

Der Dammbruch an der Steinbachtalsperre ist verhindert: Bundesinnenminister Horst Seehofer und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (rechts) am Montag im Gespräch mit Soldaten.

Das ABC-Abwehrbataillon 7 in Höxter hat bisher noch keine Soldaten ins Krisengebiet entsenden müssen, so ein Sprecher der Bataillonspressestelle in der General-Weber-Kaserne.