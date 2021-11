Bundesweite Spendenaktion startet in Detmold

„Brot für die Welt“: Eckart von Hirschhausen spricht am Sonntag Grußwort in der Christuskirche - Übertragung im TV

Detmold

Mit einem Festgottesdienst am Sonntag in Detmold startet das evangelische Hilfswerk „Brot für die Welt“ seine 63. bundesweite Spendenaktion. Unter dem Motto „Eine Welt. Ein Klima. Eine Zukunft“ soll die Klimagerechtigkeit besonders für ärmere Ländern in den Mittelpunkt gerückt werden, wie „Brot für die Welt“ am Mittwoch in Berlin mitteilte.

epd