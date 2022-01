Bunt, duftend und frisch

Was gibt es Schöneres, als das neue Jahr mit frischen, duftenden Schnittblumen zu begrüßen? Angesichts des grau-nassen Schmuddelwetters wäre ein bisschen Farbe auf dem Wohnzimmertisch doch genau das Richtige. Gemeinsam mit Gärtnermeister Heiner Schwagmeier – der Familienbetrieb ist in der Straße Am Knie zu Hause – verlost diese Zeitung zehn Tulpensträuße.

Die Hotline, 01379/883002 (0,50 €/ Anruf dt. Festnetz, ggf. andere Mobilfunkpreise) ist den ganzen Donnerstag geschaltet. Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt und können ihre Sträuße bis zum 15. Januar gegen Vorlage des Personalausweises im Hofladen abholen.

Der Tulpenzwiebel-Einkauf habe sich diesmal als äußerst schwierig erwiesen, was mit dreierlei zu tun gehabt habe, sagt Heiner Schwagmeier. „Die Nachfrage war sehr groß, die Ernte dagegen unter Durchschnitt. Und dann fiel auch noch die Anbaufläche um zehn Prozent kleiner aus. Bisher war es stets so, dass man das bestellt hat, was man benötigt. Dieses Jahr nimmt man, was man bekommt.“

Daher ist der Geschäftsführer froh, 750.000 Tulpen-Zwiebeln geliefert bekommen zu haben. Auch wenn diese 20 Prozent teurer gewesen seien. Heiner Schwagmeier führt den Betrieb unweit der Umgehungsstraße B239 in dritter Generation. Ursprünglich war es ein Bauernhof, Vater Heinz-Friedel Schwagmeier machte daraus 1962 einen Blumenhandel. Heiner Schwagmeier feierte im Juli 30 Jahre Selbstständigkeit.