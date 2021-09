AWO-Kita Habichtweg in Schloß Holte-Stukenbrock feiert mit dem Kooperationspartner VfB Schloß Holte ein großes Bewegungsfest

Schloß Holte-Stukenbrock

„Bunt und laut, so soll‘s sein!“ Oliver Schneider, Jugendleiter des VfB Schloß Holte, freut sich am Freitag über das Leben auf dem Rasenplatz. Zu Gast sind die Kinder aus der AWO-Kindertagesstätte am Habichtweg mit Geschwistern und Eltern. Die Kindertagesstätte ist einer der vier Kooperationspartner des VfB Schloß Holte.

Von Monika Schönfeld