Bunte 2G-Bändchen sollen bleiben

Initiative Bad Oeynhausen will nach dem Weihnachtsmarktende drei Ausgabestellen in der Innenstadt einrichten

Bad Oeynhausen

Bereits während des ersten Weihnachtsmarktes zu Corona-Zeiten haben die farbigen 2G-Bändchen auch den Zutritt zu Geschäften, Cafés und Restaurants in der Innenstadt erleichtert. Deshalb sollen sie nach dem Budenzauber weiter erhältlich sein. Wie es vom 27. Dezember an weitergeht, hat die Initiative Bad Oeynhausen am Montag mitgeteilt.

Von Malte Samtenschnieder