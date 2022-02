Bunte Geschenke aus der „Malstube light“

Jedes Jahr aufs Neue erhält das Kinderprinzenpaar in Steinheim seine Namensschilder mit den karnevalistischen Beinamen. Diese werden gut sichtbar für jedermann an den Residenzen der Kinderprinzessin und des Kinderprinzen aufgehängt.

Überraschung für das Kinderprinzenpaar in Steinheim

Die Malstube, die sich stets um die Erstellung dieser Schilder kümmert, stand dieses Jahr vor ganz neuen Problemen. Denn die Malstube ist wegen der Absage des Rosenmontagszugs geschlossen, wie also die Schilder erstellen? Karsten Husemann funktionierte kurzerhand den heimischen Keller in eine „Malstube light“ um. Aus Brettern, Nägeln, Schweiß und Fleiß wurde das Fundament gebaut und Petra Spilker-Husemann verlieh mit Pinsel, bunten Farben und einem kreativen Auge den Schildern den passenden Anstrich.

Prinz Nils freut sich über das Präsent der Malstube. Foto: StKG

Am 5. Februar war es dann soweit. Eine kleine Abordnung, bestehend aus dem Kinderhofmarschall, Karsten und Petra Husemann, besuchte das Kinderprinzenpaar und überreichte die Werke. Als erstes ging es zur „Villa Hügel“, der Residenz von Prinz Nils, dem charmant Sportlichen. Prinz Nils erwartete die Jecken bereits mit Zepter und Kappe und nahm voller Stolz im Beisein seiner Eltern das Schild entgegen. Nach einem kurzen Plausch ging es dann in das Steinheimer Herztal zurück, um die Prinzessin zu besuchen. Auch Prinzessin Luca, die kreativ Leuchtende, konnte den Besuch kaum erwarten und blickte gespannt durch einen Spalt ihrer Vorhänge am Fenster. Mit ihren Eltern trat sie aus ihrer Residenz hervor, um die Abordnung mit einem kräftigen und dreifachen „Man teou!“ zu begrüßen. Die Schilder hängen nun gut sichtbar und erfreuen die Herzen der Narren. Jeder weiß jetzt: Hier wohnen Kinderprinzessin und Kinderprinz. Zwei starke Säulen der Jubiläumssession!