Bunte „Landeier“ hängen nun überall

Werther

Frisch ausgepustete bunte Eier hängen schon reichlich am Baum an der Bielefelder Straße in Werther. Noch bis zum Wochenende vor Ostern können weitere abgegeben werden, und zwar an den Sammelstellen der Landfrauen: Dorfladen Häger, Bäckerei Welter, Bauer Maaß, Apfelgarten Linhorst, Bauerngarten Schierenbeck, Familie Steinmann (Borgholzhausener Straße 88).

Von Sandra Homann