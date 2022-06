Bunte Werbung für den Frieden

Wewelsburg

Bei herrlichem Sommerwetter startete am Sonntag die 34. Internationale Jugendfestwoche in Wewelsburg. Mehr als 600 zumeist junge Menschen boten in ihren farbenfrohen Trachten ein Bild der Freude, als sie gemeinsam von der Burg aus in das Almetal zogen und sich hier fast drei Stunden lang den Besuchern auf der eigens dafür aufgebauten Tanzbühne mit ihrer landestypischen Kleidung und Tänzen vorstellten.

Von Hans Büttner