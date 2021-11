Bunter Mix: Grünkohl, Geschichten, Musik

Der Stemweder Kulturring tischt wieder Gutes aus der Region auf: Am Samstag, 6. November, erleben die Besucher eine Mischung aus Musik, Autorenlesung und einer kulinarischen Herbstspezialität – serviert als „Kultureintopf“.

Stemweder Kulturring lädt für den 6. November zum „Kultureintopf“ in die Begegnungsstätte Wehdem ein

Schon seit vielen Jahren stellt der Verein im Herbst unter dieser Überschrift einen unterhaltsamen Abend auf die Beine, der immer bestens beim Publikum angekommen ist. Los geht es um 20 Uhr in der Begegnungsstätte am Schulzentrum in Wehdem.

Zum literarisch-musikalischen Programm wird wieder Grünkohl serviert – das Wintergemüse, das in der Region Kultstatus genießt und derzeit Hochsaison hat. Wer die Möglichkeit zum vorherigen Essen nutzen möchte, sollte sich bereits um 19 Uhr am Veranstaltungsort einfinden.

„Op hoch un platt – von allen wat“ heißt es dieses Mal im kulturellen Teil der Veranstaltung. Das Duo Renate Folkers und Gerd Langwald – die Autorin und der Musiker sind gemeinsam schon mehrfach in der Region aufgetreten – unterhalten mit einem abwechslungsreichen Programm aus Texten, gemischt in hoch- und plattdeutscher Sprache, sowie klangvoller Gitarrenmusik und Gesang.

Krimis aus dem hohen Norden

„Die Autorin Renate Folkers, die mittlerweile in Hannover lebt, trägt ihre eigenen Texte lebendig und spannend vor“, sagen die Veranstalter. Folkers schreibt neben Krimis, die im hohen Norden angesiedelt sind – sie selbst wurde auf Nordstrand in Nordfriesland geboren – heitere Episoden aus dem täglichen Leben. Mittlerweile hat sie neben etlichen kleineren Veröffentlichungen vier Bücher herausgebracht.

Nach drei Nordseekrimis, zwei in hochdeutscher Sprache („Der Tote hinter dem Knick“, „Ein Grab auf Sylt“, beide bei CW Niemeyer, Hameln, erschienen) und einem auf Plattdeutsch („Keen Utweg“, Quickborn Verlag), erschien im März 2019 das Buch „Spuren sichern“.

Begleitet wird Ulrike Folkers bei ihrer Lesung von Gerd Langwald, der dazu passende Musikstücken auf der Akustikgitarre und mit gefühlvollem Gesang vorträgt. „In dieser Kombination kann es nur ein unterhaltsamer und spannender Abend werden“, versprechen die Veranstalter.

Es gelten die Corona-Schutzmaßnahmen

Gerd Langwald war früher Mitglied der bekannten Kult-Band „Dominos“, die besonders in den 1970-er Jahren Garant für volle Säle war – und das über den heimischen Raum hinaus.

Eintrittskarten mit Grünkohlessen kosten im Vorverkauf 25 Euro. „Wer teilnehmen möchte, sollte sich unbedingt vorher anmelden“, betonen die Organisatoren vom Stemweder Kulturring. Der Einlass erfolgt um 18.30 Uhr. Ansonsten kostet das Ticket 20 Euro, sowohl im Vorverkauf als auch an der Abendkasse. Für Besucher, die nur das Programm sehen möchten, beginnt der Einlass um 19 Uhr.

Reservierungen sind möglich bei Doris Schwier, Telefon 05773/655, Gertrud Siebe, Telefon 0151/65478485, und per E-Mail an vvk@stemweder-kulturring.de. Vorbestellungen werden ab sofort entgegen genommen. Für die Veranstaltung gelten die aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen.