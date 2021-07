Buntes Leben in Schwarz-Weiß

Ein Leben, um anderen Freude zu bereiten: Schaustellern richtet das Stadtmuseum in der Ausstellung „Libori 500. Vom Magdalenenmarkt zu Großlibori 1521 bis 2021“ eine Foto-Reihe mit eindrucksvollen Porträts ein.

Was Schausteller aus Paderborn und der Region jedes Jahr auf Libori zwischen „Kirche, Kirmes und Kultur“ für viele Libori-Besucher vorbereiten und anbieten, ist mehr als Popcorn, Lebkuchenherzen und das sinnliche Vergnügen im Fahrgeschäft.

Was dieser besondere Schlag an Menschen meist auf vier oder acht Rädern anrollen lässt, sind auch Lebensfreude, Ablenkung, Freizeit und ein ganzes Lebensgefühl: Libori ist in der Stadt! Ihre meist bunten Buden sind es, die bereits Tage vor dem neuntägigen Liborifest im Stadtbild Vorfreude wecken und Paderborns fünfte Jahreszeit ankündigen.

Die Bilder der Ausstellung im Stadtmuseum wurden von Alexander Roth, Oliver Kleibrink und Wicher Broers vom Verein „Cheezze – Manufaktur für zeitgenössische Fotografie“ im Auftrag des Museums angefertigt.

Drei Fotografen haben die Schausteller in Schwarz-Weiß porträtiert

„Die Schaustellerinnen und Schausteller sind spannende Persönlichkeiten, die viel erlebt haben und viele Geschichten über Libori erzählen können – und das seit den 1950er Jahren“, sagt Markus Runte vom Stadtmuseum, der die Idee zu dem Projekt hatte und den Verein beauftragt hat.

Die drei Fotografen haben sich den Schaustellern mit offenen Augen und Herzen angenähert und etwas Einzigartiges geschaffen: ausdrucksstarke Fotografien im Kontrast zum bunten „Kirmesgeschehen“ in schlichtem Schwarz-Weiß. Reduziert und klar in ihrer Persönlichkeit zeigen sie Menschen hinter den Buden und ihren Fahrgeschäften mit ihren erlebten Geschichten und in ihrer Präsenz.

Die Ausstellung beginnt am 23. Juli im Stadtmuseum Paderborn

Das Stadtmuseum Paderborn zeigt die Porträts vom kommenden Freitag, 23. Juli, an in der Jubiläumsausstellung zu „500 Jahre Liborimarkt“. Wie sich das Markt- und Kirmesgeschehen zu Libori im Laufe der Jahrhunderte veränderte, stellt die Ausstellung an ausgewählten Beispielen dar. Zahlreiche Objekte, Dokumente und Filme führen die Entwicklungen bis heute anschaulich vor Augen.

Informationen zum barrierefreien Stadtmuseum gibt es auch unter Telefon 05251/8811247 und im Internet.