Buntes Programm im Bürgerpark

Blasmusik, Rock-Klassiker und Kabarett beim Sommerfest am Pfingstsamstag in Schloß Holte-Stukenbrock

Schloß Holte-Stukenbrock

Am Pfingstsamstag wird gefeiert: Die Diakonische Stiftung Ummeln lädt gemeinsam mit den Johannitern, der evangelischen Kirchengemeinde und vielen weiteren Partnern zum Sommerfest in den Bürgerpark Schloß Holte-Stukenbrock ein. Die Besucher erwartet am Rathaus ein vielseitiges Bühnenprogramm – von Blasmusik bis zu Rock-Klassikern.