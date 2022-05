„Büren on Wheels“: Zeit, dass sich was dreht

Endlich dreht sich wieder was! Die Corona-Einschränkungen sind (zumindest erstmal für den Sommer) zum größten Teil Vergangenheit, und auch in Büren darf wieder gefeiert werden.

Zwei Mal musste das Gewerbegebietsfest „Büren on Wheels“ wegen der Corona-Pandemie verschoben werden. Am Sonntag, 29. Mai, soll es nun endlich wieder rund gehen in der Fürstenberger Straße und der Werkstraße. Bürgermeister Burkhard Schwuchow, Dirk Kleeschulte (Firma Projektpartner), Patrick Pelkmann (Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten), Torsten Hieke (Radhaus Büren), Matthias Ebnet und Patrick Dietz (beide Marktkauf), Markus Schulte (Lüke Elektroanlagen) und Simon Bavinck (Drivers Center) freuen sich auf einen Tag voller spannender Angebote und viele Besucher.

Die Organisatoren von „Büren on Wheels“ (kurz: BOW) mussten lange warten. Schließlich hätte das Fest im Gewerbegebiet Fürstenberger Straße/Werkstraße, dem dreijährigen Turnus folgend, eigentlich schon im Jahr 2020 wieder auf dem Programm gestanden. Doch die Pandemie machte auch ihnen, wie so vielen anderen Veranstaltern, immer wieder einen Strich durch die Rechnung.

MEHR ZUM THEMA Jüngstes Bürener Volksfest im Gewerbegebiet soll am 19. Juni erneut gefeiert werden BOW geht in die dritte Runde

Umso schöner soll es nun am Sonntag, 29. Mai, werden. Die beteiligten Firmen haben ein riesiges, buntes Aktionsprogramm auf die Beine gestellt, bei dem von ganz klein bis groß für alle Familienmitglieder etwas Tolles dabei ist. „Wer ernsthaft versuchen will, alle 15 Hüpfburgen ausgiebig zu testen, der wird am Montag mit Muskelkater zu kämpfen haben“, nennt Unternehmer Torsten Hieke ein Beispiel. Für den Inhaber des Bürener Radhauses wird es ohnehin ein ganz besonderer Tag. Denn er eröffnet, vor dem eigentlichen Start von BOW sein neues Betriebsgebäude.

1,5 Kilometer lange Festmeile

Die gesamte, etwa 1,5 Kilometer lange Festmeile zwischen dem Kreisverkehr an der Stadthalle und dem Ortsausgang in Richtung Hegensdorf wird in fünf Aktionsbereiche eingeteilt. Überall wird etwas los sein: Wasserspiele und Firmenpräsentationen, Hüpfburgen, Kletterwände, eine Kartbahn und Geschicklichkeitsturniere, Gewinnspiele, Sportvorführungen, Artistik und vieles mehr warten auf die Besucher. Gleich an mehreren Stellen zeigen Oldtimer-Besitzer ihre Wagen, auch historische Fahrräder und Landmaschinen sind zu sehen. Kinder und Erwachsene können bei Flohmärkten Gebrauchtes verkaufen – und gleich nebenan vielleicht ein tolles Schnäppchen machen.

Erstmals bei BOW präsentiert sich diesmal die Bundeswehr. Sie informiert unter anderem über Job-Chancen, moderne Drohnentechnik sowie die Arbeit einer Sanitätseinheit und zeigt eine militärhistorische Fahrzeugsammlung.

Hubschrauber-Rundflug und Gondel-Fahrt

Wer sich von oben einen Überblick über das Veranstaltungsgelände verschaffen möchte, kann mit einer Gondel an einem Kran in die Höhe fahren oder auch einen Hubschrauber-Rundflug buchen. Und wer nicht so gut zu Fuß ist, nutzt die Bimmelbahnen, die auf dem Gelände unterwegs sind und alle Aktionsbereiche bequem miteinander verbinden.

Rettungshundestaffel zeigt ihr Können

Auf der Helfermeile präsentieren sich Feuerwehr, Polizei, THW und Rettungsdienst mit vielen Informationen und Angeboten zum Mitmachen. Unter anderem ist auch die Rettungshundestaffel der Polizei dabei und zeigt das Können der Tiere.

Geschäfte teilweise offen

Zum Fest, für das die Stadt Büren die Schirmherrschaft übernommen hat, gehört auch ein verkaufsoffener Sonntag; allerdings lediglich im Bereich Fürstenberger Straße und Werkstraße, nicht in der Innenstadt.

Los geht es um 11. Uhr. Um alles zu sehen und ganz viel mitzumachen, können Besucher leicht den gesamten Sonntag auf der Festmeile zubringen. Da trifft es sich gut, dass für Essen und Trinken bestens gesorgt ist: An allen Ecken und Enden findet sich Leckeres für jeden Geschmack von süß bis herzhaft, von Pasta und Prosecco bis hin zu Waffeln und Pulled-Pork-Burgern.

Verkehrsführung wird geändert

Für das Event wird von Samstag, 28. Mai, 16 Uhr an die Verkehrsführung geändert. Die Fürstenberger Straße wird bis zu Baustoffe Evers gesperrt. Die Werkstraße wird, beginnend am Kreisverkehr Richtung Rettungswache, zur Einbahnstraße. Aus Richtung Hegensdorf fließt der Verkehr über die Hegensdorfer Straße durch die Innenstadt. Weitere Infos finden sich unter www.bow-fest.de.