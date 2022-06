Bürener Almeauen um zwei weitere Attraktionen reicher

Mit der Einsegnung des neuen Wasserrads an der Mittelmühle und der Wiederinbetriebnahme der ehemaligen Bohrmühle wurden die Bürener Almeauen am Sonntag um zwei Attraktionen reicher.

„Zunächst hatten wir geplant, nur das neue Wasserrad an der Mittelmühle mit einer Einsegnung durch Pfarrer Peter Gede seiner Bestimmung zu übergeben. Als am Dienstag noch rechtzeitig das neue Werkzeug für die Bohrmühle eingetroffen war, haben wir uns für die Doppeleröffnung entschlossen“, sagte Gregor Lemm, Sprecher des Arbeitskreises Bohrmühlenteam.

Wie spannend die Geschichte der Wasserversorgung Bürens ist und was sie mit der Bohrmühle zu tun hat, schilderten am Sonntag Heimatvereinsvorsitzender Hans Josef Dören und Gregor Lemm. Aus einer Quelle, die sich oberhalb der heutigen Rettungswache befindet, sei das Quellwasser durch hölzerne Rohre zu der Wasserversorgung von fünf Kümpen in die Kernstadt geleitet worden. Das Wasserrohleitungssystem hatte eine Länge von rund 1500 Metern. Anhand einer Karte aus dem Jahr 1836 kann der Verlauf der Wasserleitungen nachvollzogen werden. Heute gibt es nur noch einen Kump, den ehemaligen Marktplatzbrunnen.

Um die Wasserleitungen herstellen zu können, mussten Holzstämme durchbohrt werden. Das war eine mühsame Arbeit, denn die Rohre waren über drei Meter lang, berichtete Lemm, der bei seinen Recherchen auf gutes Archivmaterial zurückgreifen konnte. Zugute kam dem Heimatverein, dass sich im Kreismuseum Wewelsburg noch hölzerne Wasserleitungen befinden, die vom Bürener Marktplatz stammten. Da zum Aufbohren der Holzstämme die Wasserkraft genutzt wurde, wurde an der Bürener Mittemühle vermutlich um 1600 eine Bohrmühle angebaut. Anders als bei der Mittelmühle, in der zuletzt bis 1966 noch Mineralien zur Farbenherstellung gemahlen wurden, verlor die Bohrmühle mit der Verlegung von Gussrohren 1881 ihre Bedeutung. „Anders als in einer Mahlmühle war in der Bohrmühle nie ein Müller, sondern ein Wassermeister tätig,“ erklärte Dören. Außer dem Gebäude war aber nicht mehr viel von der alten Bohrmühle übrig geblieben. Als 2018 im Heimatverein die Idee aufkam, ein neues Mühlrad für die Mittelmühle bauen zu lassen und eine finanzielle Unterstützung aus dem NRW-Fond „Heimat-Zeugnis“ zugesichert wurde, stand dem Projekt nichts mehr im Weg. Neben einem neuen Bohrtisch und dem Zahnradantrieb musste auch das Werkzeug nach alten Vorlagen angefertigt werden.

Welche Bedeutung die Bohrmühle einnimmt, unterstrich auch Johann Nefigmann, Geschäftsführer der Westfälisch-Lippischen Mühlengesellschaft. Die in Teilen an die 500 Jahre alte Mittelmühle sei wohl der älteste weltliche Baukörper in Büren, die Bohrmühle vermutlich die einzig verbliebene Bohrmühle ihrer Art in Deutschland.

Bei der Überlegung, ein neues Mühlenrad für die Mittelmühle bauen zu lassen, ging eine Nutzungsübernahme der Mühle durch den Heimatverein im Jahr 2009 voraus. Eigentümer ist weiter die Stadt, die die Mühle 2006 aus Privatbesitz gekauft hatte. Die Erstellung eines Mühlrads aus Stahl wurde in Auftrag gegeben. „Das alles konnte nur gelingen, weil viele Menschen dazu beigetragen haben. All denen sagen wir ein großes Dankeschön“, sagte Dören. Allein vom Mühlenteam seien mehr als 1300 Stunden in Eigenleitungen getätigt worden. Dem Dank schlossen sich auch Bürens stellvertretender Bürgermeister Wigbert Löper und Landtagsabgeordneter Bernhard Hoppe-Biermeier an. Landrat Christoph Rüther würdigte ebenfalls das Engagement. Hier sei auch Wasser auf die Mühlen des Vereinslebens gegeben worden. Was im Kreis Paderborn ehrenamtlich geleistet werde, sei mit Geld nicht zu bezahlen, sagte der Landrat.