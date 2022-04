Bürener Jubiläumswandertag am 1. Mai

Die Besucher dürfen sich außerdem auf eine interessante Familienwanderung freuen. Für die Familienführung konnte die zertifizierte Waldpädagogin Bernhardine Denzin mit dem Therapiehund-Team gewonnen werden. Die geführte Wanderung startet um 10.30 Uhr mit zwei Hunden auf der Fünf-Kilometer-Strecke an der Schützenhalle Harth. Die Waldpädagogin zeigt Kindern und Erwachsenen, was es in der Natur auf der Harth zu entdecken gibt. Wer dabei sein will, holt sich ein Startkarte – Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren erhalten eine Startkarte kostenlos – und schließt sich der Gruppe an. Die Strecke ist kinderwagentauglich.

Das Organisationsteam legt großen Wert auf den Schutz von Umwelt und Natur. Daher werden die Wanderer gebeten, einen eigenen Trinkbecher mitzubringen. Wer die eigene Tasse vergessen hat, kann für 5 Euro einen To-Go-Becher erstehen. Er ist hergestellt aus einem hohen Anteil an nachwachsenden Rohstoffen und bedruckt mit der Büren-Silhouette. Alternativ werden bei Bedarf auch ungebleichte Pappbecher gegen 1 Euro Pfand herausgegeben.

Die Wanderer werden außerdem darum gebeten, freiwillig die Schuhe zu desinfizieren. Am Informationsstand vor der Schützenhalle stehen Sprühflaschen mit Desinfektionslösung bereit. Das ist notwendig geworden, seit der Bsal-Pilz nicht nur im Süden, sondern auch im Sauerland und im Ruhrgebiet aufgetreten ist. Die Pilzinfektion wird hauptsächlich über die Schuhe eingeschleppt und gefährdet Amphibien und bedroht insbesondere den Feuersalamander. Ein kurzes Einsprühen der Füße mit Desinfektionsmittel hilft, die Artenvielfalt im Ringelsteiner Wald zu schützen und zu erhalten.

Weitere Informationen gibt es auch unter www.wandern-in-bueren.de, www.harth-ringelstein.de und www.sgv-bueren.de.