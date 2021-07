Bürener machen Meter für Bäume

Die Richard-Hesse-Stiftung hatte die Bürener dazu aufgerufen, sich im Mai und Juni zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu bewegen. Die Kilometer wurden per App erfasst. Und dank des sportlichen Engagements von mehr als 1000 Bürgern will die Richard-Hesse-Stiftung ihr Versprechen nun einlösen und dafür sorgen, dass in diesem Jahr 20.000 Bäume auf drei Flächen im Stadtgebiet gepflanzt werden.

Bürgermeister Burkhard Schwuchow ist von der Aktion begeistert und hat selbst viele Kilometer zum Ergebnis beigetragen: „Unsere Wälder haben in den vergangenen Jahren enorm gelitten und ich bin dankbar für das Engagement der Richard-Hesse-Stiftung und aller Teilnehmer. Die Verknüpfung von Bewegungsmotivation und nachhaltiger Wiederaufforstung stärkt auch den Bürgersinn.“ Hans-Norbert Blome, Mitarbeiter der Techniker Krankenkasse, die Gesundheitspartnerin der Aktion ist, hat beobachtet, dass sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer während der Laufzeit gegenseitig motiviert haben: „Das Motto ‚Runter vom Sofa und rein in die Lauf- oder Wanderschuhe‘ hat eine große Rolle gespielt, und ich gehe davon aus, dass sich die Bürener auch weiterhin viel an der frischen Luft bewegen werden.“

Olaf Eickelmeier, Leitung Marketing bei Heil- und Mineralquellen Germete, begründet das Sponsoring mit dem regionalen Ansatz. „Für unser Unternehmen ist das Thema Nachhaltigkeit von zentraler Bedeutung und nicht zuletzt dafür steht ja auch dieses Projekt von Richard Hesse hier in Büren. Daher stand für uns als Unternehmen aus der Region schnell fest, dass wir das Projekt sehr gerne als Partner unterstützen möchten“, so Eickelmeier. Richard Hesse hat derweil bekanntgegeben, wo die Bäume gepflanzt wurden und werden: „Wir haben gemeinsam mit den verantwortlichen Förstern den Standort ‚Am Hammer‘, ausgewählt. Dazu kommen noch Flächen in der Nähe von Siddinghausen und im Stadtwald.“

Auch die Auswahl der Baumarten sei im Sinne der Nachhaltigkeit von Bedeutung: „Um einen Mischwald mit einer Perspektive entstehen zu lassen, benötigt man mindestens sieben unterschiedliche Baumarten. Wir haben uns etwa für Douglasien, Eichen, Buchen, Lärchen, aber auch Mammutbäume entschieden. An den Rändern wachsen Wildkirschen und andere Blüharten, damit wir auch den Bienen Nahrung bieten können“, so der Initiator der viel beachteten Aktion.

Unterstützung kam auch vom Stadtsportverband Büren und anderen Institutionen der Stadt. Mit viel Engagement waren auch Mitglieder des Stadtrates dabei, die sportlich Zeichen setzten.

Richard Hesse denkt bereits über weitere Aktionen der Stiftung nach: „Wir möchten im Herbst gerne die Bevölkerung beim Pflanzen einbeziehen. Auch die Beteiligung von Kindergärten und Schulen liegt mir sehr am Herzen. Denn die Bäume, die wir jetzt pflanzen, wachsen mit den Kindern. Es handelt sich also um ein echtes Generationenprojekt.“