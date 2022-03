Bürener Zentrum ändert sein Gesicht

Wer aus der Lindenstraße nach links abbiegen möchte, braucht zu den Hauptverkehrszeiten Geduld und starke Nerven. Ein Kreisverkehr an dieser Kreuzung und ein weiterer in Höhe Eickhoffer Straße sollen zusammen mit einer Ertüchtigung der Ampelkreuzung den Verkehrsfluss in Büren verbessern.

Foto: Hanne Hagelgans