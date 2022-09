Bürger in Schlangen zur Selbsthilfe aufgerufen

Beleuchtung in Schulen könnte später eingeschaltet werden – Kreis Lippe bietet Infos auf Homepage an

Schlangen

Was können Kommunen tun, um einer Energiekrise zu begegnen? In der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses in Schlangen nahm die Verwaltung hierzu Stellung.

Von Uwe Hellberg