Bürger planen neues Innenstadtkonzept mit

Zusammen mit der Glücksburg Consulting AG will die Verwaltung in verschiedenen Arbeitsgruppen die weiteren Schwerpunkte der Innenstadtentwicklung festlegen. Der zweite Workshop dazu findet am Montag von 19 bis etwa 21 Uhr im Ratssaal (Am Rathausplatz 2) statt. In dieser zweiten Veranstaltung werden konkrete Maßnahmen und Projektideen in verschiedenen Arbeitsgruppen erarbeitet.

Die Teilnahme ist aufgrund der anderen Schwerpunkte nach Angaben der Stadtverwaltung unabhängig von der Teilnahme am ersten Workshop.

Um die richtigen Weichen für eine nachhaltige Zukunftsentwicklung zu stellen, die Attraktivität der Innenstadt für alle Zielgruppen zu sichern, ein positives Stadtimage auszubauen und die Frequentierung der Innenstadt zu steigern, erarbeitet die Stadt Bad Driburg aktuell ein Innenstadtentwicklungskonzept. Unterstützt wird sie dabei durch das Beratungsbüro Glücksburg Consulting AG. In einem ersten Schritt wurden durch das beauftragte Büro im Rahmen einer Ist-Analyse eine Bestandsaufnahme erstellt, Unterlagen ausgewertet und eine Online-Bürgerbefragung durchgeführt.

Der erste Workshop Anfang Oktober setzte sich im Rahmen von vier Arbeitsgruppen mit einer Stärken-Schwächen-Analyse der Innenstadt auseinander.

Nun soll der Blick in die Zukunft gerichtet werden: „Bad Driburg – Innenstadt 2030“ – wie soll sich die Innenstadt in den kommenden zehn Jahren vorteilhaft entwickeln? Vieles ist gewiss von externen Faktoren abhängig, einiges kann aber auch selber positiv beeinflusst werden. Diese Chance will Bad Driburg mit Initiative und Engagement nutzen.

Im Rahmen der Auftaktveranstaltung zum neuen Innenstadtkonzept hatten sich Anfang Oktober vier Arbeitsgruppen gebildet: „Wohnen, Leben und Aufenthaltsqualität“, „Handel, Dienstleistungen und Gastronomie“, „Kultur, Veranstaltungen und Tourismus“ sowie „Mobilität und Verkehr“. Am Montag nun stehen die nächsten Schritte an.