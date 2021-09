Bürger reden bei Linie 1 weiter mit

Streckenverlauf in Bielefeld-Sennestadt steht fest – Einwohnerbeteiligung zum genauen Standort der Endhaltestelle

Bielefeld

Wann das erste Mal eine Stadtbahn der Linie 1 bis nach Sennestadt fährt, darüber will Mobiel-Chef Martin Uekmann lieber nicht spekulieren. Zu ungewiss ist allein der Zeitraum, den die Bezirksregierung braucht, um am Ende des Planverfahrens die Unterlagen zu prüfen und über den Bau zu entscheiden. Fest steht aber, wo in Sennestadt die Gleise verlaufen sollen.

Von Peter Bollig