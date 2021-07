Bürger sollen Anteile kaufen

Die neue Initiative zum Erhalt des einzigen Dorfladens in Amelunxen findet Resonanz. Um das 200 Quadratmeter große Lebensmittelgeschäft weiter führen zu können, planen die Amelunxer die Gründung einer Genossenschaft.

Kabarettist Udo Reineke aus Nörde hat als Ostwestfalen-Experte in grünem Bauernoutfit die Amelunxer satirisch über das Landleben und die Probleme im Kreis Höxter auf dem Lande in Amelunxen unterhalten; rechts Architekt Frank Hadwiger.

Das Team freute sich, dass am Samstag bei der ersten BI-Veranstaltung mit vielen Informationen, Programm und dem Kabarettisten Udo Reineke (Satire „Shoppen in und für die Heimat“) 80 bis 100 Bürger dabei waren und so klar signalisierten: „Ja wir wollen unseren Laden erhalten!“