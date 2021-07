Bürger spenden für den Secondhandladen Pro Arbeit im Buschkrug  

Im Oktober bekinnt der Verkauf an der Kaunitzer Straße in Schloß Holte-Stukenbrock

Schloß Holte-Stukenbrock

Solch eine Spendenbereitschaft hatte niemand erwartet: Kleidung, kleine Möbel, Spielzeug, Schuhe – und alles in einem Topzustand haben die Menschen aus Schloß Holte-Stukenbrock beim Verein Pro Arbeit im Buschkrug abgeliefert. Ab sofort wird jeden Freitag in der Zeit von 13.30 bis 17.30 Uhr an der Kaunitzer Straße 100 Gebrauchtes angenommen, das noch gut zum Weiterverkauf ist.

Von Monika Schönfeld