Bürger stehen für eine „bunte Welt“

AfD-Kundgebung am Steinheimer Kump und Gegenveranstaltung vor dem Rathaus – Grüne verteilen Sonnenblumen

Steinheim

Einen schweren Stand hatte die AfD bei ihrer Kundgebung zum Bundestagswahlkampf am Samstagvormittag in Steinheim. Parallel zum AfD-Auftritt am Kump hatte sich vor dem Rathaus ein breites „Bürgerbündnis“ formiert. Organisiert von Bernd Behling (Ratsherr der Grünen) sollte davon das Signal ausgehen: „Steinheim ist bunt und wir sind stärker!“

Heinz Wilfert